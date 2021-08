Bello ma sconfitto, ritorno al passato per l’Empoli di Andreazzoli

Nonostante la sconfitta casalinga patita con la Lazio i toscani hanno mostrato trame interessanti, solo l’imprecisione e una dea bendata contraria hanno bloccato gli attaccanti azzurri

Come se il tempo non si fosse fermato. La separazione e poi il ritorno di Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, dopo i saluti all’artefice della promozione Dionisi, sembra non aver spezzato quel filo che legava il tecnico alla squadra toscana.

Gli azzurri già due anni fa, nonostante la retrocessione in B, incantavano per il loro gioco ma alla fine non raccoglievano quanto di buono seminato. Due stagioni di purgatorio cadetto e poi la rinascita. La prima delle due ha visto alternarsi ben tre allenatori (Bucchi, Muzzi, Marino) facendo perdere la buona tradizione dal punto di vista di gioco e risultati a cui a Empoli si era abituati. La scorsa annata, invece, con al timone Alessio Dionisi gli azzurri sono finalmente tornati ad impressionare dominando il campionato di B e prendendosi meritatamente la massima serie.

L’estate, però, inizia con la separazione da chi aveva preso per mano i giocatori riportandoli in alto. Dionisi, che con la promozione e il torneo disputato ha incantato gli addetti ai lavori, si è trovato di fronte a un’offerta che non si poteva rifiutare. Il Sassuolo, salutato De Zerbi volato in Ucraina, ha visto proprio in lui il profilo adatto per l’eredità alla guida della macchina neroverde. La scelta azzurra per affrontare la serie A ricade dunque per la terza volta su Aurelio Andreazzoli, conoscitore profondo di ambiente e categoria.

Il nuovo esordio a Empoli è avvenuto sabato scorso e come al solito non ha deluso le attese. Davanti c’era la nuova Lazio di Sarri e al novantesimo ecco una sconfitta, ma il risultato finale di 3-1 per i biancocelesti è un po’ bugiardo se si analizza il match. Andati addirittura in vantaggio con Bandinelli dopo quattro minuti, gli azzurri hanno subito mostrato grande confidenza in fase offensiva. In grande difficoltà la difesa laziale, ancora da registrare visto il cambio di filosofia. Gli avanti empolesi alla fine hanno messo insieme il doppio delle conclusioni degli avversari. Sugli scudi l’autore del gol Bandinelli, che ha colto anche un palo, ma sicuramente il vero trascinatore della squadra è Nedim Bajrami autore dell’assist per il vantaggio e di altre giocate importanti. Non contento il numero dieci albanese ha centrato anche una clamorosa traversa nella ripresa.

Le note dolenti per Andreazzoli arrivano dalla difesa che ha pagato le proprie ingenuità. Serata storta per il nuovo guardiano dei pali toscani, Guglielmo Vicario. L’estremo difensore si è reso protagonista di un goffo intervento su Acerbi in area regalando il rigore del definitivo 3-1 a Immobile.

Rimangono, però, le note liete empolesi, ovvero un gioco divertente e piacevole soprattutto in fase d’attacco. Il problema, però, come avveniva due anni fa è che con i complimenti non si fanno punti. La speranza è che alle prestazioni si aggiungano anche i successi, le basi ci sono, il comandante anche, non sarà facile ma a Empoli ci si può riuscire.

Glauco Dusso