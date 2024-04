Bellingham al 91′ si prende il Clasico, il Real Madrid ipoteca la Liga

Tempo di lettura 1 minuto

Barcellona gelato dalla rete del 3-2 che regala i tre punti ai blancos, catalani in vantaggio due volte ma sempre ripresi dagli avversari, polemiche per il gol fantasma di Yamal

Spettacolo al Bernabeu. Non si saranno di certo annoiati gli spettatori che hanno assistito al Clasico di ieri sera tra Real Madrid e Barcellona. C’è stato un po’ di tutto tra gol e proteste. Alla fine, però, la spuntano i ragazzi di Carlo Ancelotti che riprendono due volte gli avversari e al 91’ sferrano il colpo del KO con Bellingham. Blaugrana in vantaggio con Christensen, pareggia su rigore Vinicius Jr. Sempre nella prima frazione un episodio che farà discutere. Lunin butta fuori dalla porta una deviazione di Yamal che sembrava aver superato la linea. Il Var dice no, in Liga non c’è gol line technology e si prosegue. Nella ripresa ancora avanti gli ospiti con il giovane Fermin Lopez. Una manciata di minuti e Lucas Vazquez impatta ancora il match. Nel recupero la doccia gelata per Xavi e i suoi. Jude Bellingham al 91′ suggella una stagione straordinaria con il gol che vale la vittoria e probabilmente anche la Liga. Sono 11 i punti di vantaggio adesso del Real sul Barça quando mancano sei giornate al termine. Un divario che una squadra come quella dei blancos saprà sicuramente gestire concentrando le attenzioni sulla Champions League. Altro capolavoro di Carlo Ancelotti.

Glauco Dusso