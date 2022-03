Bellanova, la sua crescita è evidente: lavoro e fiducia ripagano

Il Cagliari si gode il laterale destro classe 2000. Il giocatore, in prestito dal Bordeaux, è ormai un titolare inamovibile nella squadra di Mazzarri

In una stagione più travagliata che in discesa per il Cagliari, c’è un giocatore che è cresciuto tantissimo: Raoul Bellanova. Il terzino destro classe 2000 sta sicuramente giocando un ottimo primo campionato di Serie A. Grande spinta sulla fascia destra, bravo in entrambe le fasi, e piede niente male. Il ragazzo ha giovato e non poco del lavoro di mister Walter Mazzarri, uno abituato a far rendere al top determinati giocatori, soprattutto se si parla di laterali difensivi. Ad oggi, Bellanova ha messo a referto un gol e due assist in 21 partite stagionali (tutte giocate in Serie A).

LA CRESCITA

Arrivato in prestito in estate dai francesi del Bordeaux, Bellanova ha inizialmente faticato a prendere spazio. Solo 42 minuti dalla terza all’ottava giornata di campionato rimanendo praticamente quasi sempre fuori sia con Leonardi Semplici (poi esonerato) che nei primissimi spezzoni di Cagliari di Mazzarri (ufficializzato il 15 settembre). Dalla nona giornata in avanti, ovvero dal 3-0 subito a Firenze del 24 ottobre, il tecnico toscano lo ha messo definitivamente in campo non facendolo uscire più. La crescita di Bellanova è stata di pari passo con quella del Cagliari. La cura Mazzarri è stata un diesel che dopo diverse settimane di rodaggio ha finalmente trovato la marcia giusta. Da urlo, al momento, il 2022 dei sardi con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. In mezzo, lo stesso Bellanova ha trovato il suo primo gol in Serie A: il 27 febbraio a Torino contro i granata.

LAVORO E RISCATTO

Bellanova deve ringraziare mister Mazzarri che ha creduto fortemente in lui. Ottimo il lavoro dell’ex tecnico di Napoli e Inter tra le tante sul laterale milanese. Il lavoro da esterno tutta fascia non è sicuramente semplice soprattutto per uno della sua giovane età. Da quinto, le fatiche si raddoppiano: le due fasi di spinta e recupero diventano fondamentali ma anche dispendiose in termini di energie sia fisiche che mentali. Ma con Mazzarri, i risultati sono ben assicurati. Negli anni, il tecnico di San Vincenzo ha lavorato su diversi esterni tutta fascia rendendoli al massimo delle loro potenzialità. Fra tutti, c’è ovviamente Christian Maggio che arrivò persino a segnare nove gol in campionato nella stagione 2007/08 con la maglia della Sampdoria. Continuando così, Bellanova può meritarsi il riscatto del Cagliari che si aggira intorno ai 700 mila euro. Una cifra che ad oggi è stata del tutto raddoppiata.

Sandro Caramazza