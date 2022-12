Belgio, Hazard lascia la nazionale dopo la delusione in Qatar

Ad annunciarlo lo stesso belga con un post su Instagram, è il secondo a lasciare in seguito al Mondiale dopo il CT Martinez

Il Mondiale in Qatar del Belgio non è andato come ci si poteva aspettare ma anzi è stata una delusione. Terzo posto nel girone con Marocco, Croazia e Canada che vuol dire eliminazione alla fase a gironi, cosa che non accadeva da Francia ’98. Solitamente dopo certe delusioni alcuni scelgono di abbandonare la nazionale, ed è successo anche in questo caso. Il primo a lasciare è stato il CT Roberto Martinez dopo il pareggio con la Croazia mentre il secondo è stato Eden Hazard, il capitano del Belgio. Ad annunciarlo è lo stesso numero 10 con un post su Instagram.

Hazard lascia il Belgio dopo 126 presenze e 33 gol, secondo per reti segnate solo a Lukaku nella classifica all-time dei diavoli rossi.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina