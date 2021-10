Nations League – Theo Hernandez beffa gli eterni incompiuti

La Francia agguanta la finale grazie ad un gran gol del milanista, il Belgio sfiderà l’Italia

Sembra di guardare un album di figurine platinum, assistendo al match fra i Diavoli Rossi e i Galletti andato in scena nel tempio della Juve a Torino. Come sempre Lukaku e compagni hanno illuso tutti di poter finalmente vincere qualcosa. Ricordiamo che si trattava comunque della semifinale di un torneo ormai riconosciuto a tutti gli effetti come la Nations League. Il centravanti belga del Chelsea ha siglato il 2 a 0, dopo il vantaggio di Carrasco. Un uno-due nel giro di quattro minuti, che sembrava aver chiuso la pratica già nel primo tempo. Da segnalare il doppio assist di un immenso De Bruyne.

Dopo il torpore dei primi 45′ salgono in cattedra i campioni francesi. Benzema e Mbappé (rigore) riportano sulla retta via la gara e Theo Hernandez la ribalta con un bolide dei suoi. Come ha fatto la Francia a giocare fino ad ora senza questo straordinario terzino? Domanda retorica ovviamente! I transalpini raggiungono così la Spagna in finale di Nations League. La super sfida andrà in scena domenica sera a San Siro. I Diavoli Rossi rimarranno a Torino, dove si giocheranno la finalina per il terzo/quarto posto con l’Italia di Mancini.

In Belgio stanno seriamente pensando di chiedere l’istituzione di un trofeo per chi rimane in vetta alla classifica FIFA per un tot di mesi. Sembrerebbe quello l’unico modo per riempire una bacheca decisamente povera. Basti pensare che da quelle parti non si festeggia dal lontanissimo 1920, quando la squadra di casa riuscì ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. Poi soltanto cocenti delusioni. Una delle più importanti fu la finale dell’Europeo del 1980, quando arrivò la sconfitta per 2 a 1 contro la Germania dell’Ovest. Una sfilza di fenomeni in squadra non serve per essere “realmente” i migliori del mondo. Andatelo a chiedere al Psg.

Marco Fabio Ceccatelli