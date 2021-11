Beffa Cuper! Un cambio in più e Congo (probabilmente) estromesso dagli spareggi per il mondiale

Il tecnico argentino si gioca la possibilità di portare la nazionale africana in Qatar, la sostituzione effettuata in un quarto slot non è consentita, il match con tutta probabilità sarà perso a tavolino

Un’attesa lunga 47 anni e si dovrà aspettare ancora. La Repubblica Democratica del Congo era pronta a giocarsi gli spareggi per andare in Qatar ma quasi sicuramente non ci sarà questa possibilità. Hector Cuper, ex mister tra le altre di Valencia e Inter, durante il match vinto 2-0 contro il Benin si è reso protagonista di un errore madornale. L’ “hombre vertical” ha effettuato quattro sostituzioni in quattro slot differenti, fattispecie non consentita dal regolamento. La squadra avversaria ha fatto ricorso e salvo clamorose sorprese verrà accolto. La RDC, dunque, perderà a tavolino e non potrà disputare le sfide di marzo valevoli per il mondiale 2022. Ennesima beffa per il tecnico che poteva riportare la nazionale a disputare una rassegna mondiale, cosa che non accadeva dal 1974 quando ancora il Paese era denominato Zaire. I Leopardi dovranno aspettare ancora.

Glauco Dusso