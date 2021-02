Bayern nella storia come il Barca, Guardiola lancia la sfida

Grazie alla vittoria del Mondiale per club, i bavaresi sono la seconda compagine nella storia del calcio ad aggiudicarsi il sextuple, ovvero sei titoli in un anno

Il Bayern Monaco trionfa in finale per 1 a 0 sui messicani del Tigres grazie alla rete di Pavard nel secondo tempo. Partita stra dominata dai tedeschi, ma apparentemente stregata. Ci pensa il terzino francese al 59′ a regalare il sesto titolo ai campioni di tutto. L’impresa riecheggerà per l’eternità, andando a fare il paio con quella del 2009 targata Guardiola con il suo Barcellona stellare. Nella finale per il terzo posto la spunta l’Al Ahly sul Palmeiras dopo i calci di rigore, Felipe Melo sbaglia il penalty decisivo.

Flick spaventoso

Hans-Dieter Flick doveva essere semplicemente un tecnico ad interim quando il 3 novembre 2019 subentrò a Niko Kovač, ma gli ottimi risultati ottenuti con l’armata bavarese gli sono valsi la conferma. Un dato su tutti è impressionate, Flick quest’anno ha vinto sei titoli, più delle partite perse da quando allena il Bayern (5).

Guardiola fa i complimenti e lancia la sfida

Il sextuple del Bayern (Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa tedesca, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club) non ha lasciato indifferente il pioniere di tale epica impresa. Pep Guardiola ha voluto fare i complimenti ai campioni del mondo tramite il proprio profilo Twitter: “Congratulazioni a tutta la grande famiglia del Bayern per questo successo incredibile, vincere il mondiale per club, ma soprattutto portare a casa ben sei titoli. Siamo tutti molto orgogliosi di voi”.

Pep continua: “Complimenti a tutti, in particolare a Flick anche se gli voglio ricordare che prima di lui lo avevamo fatto noi del Barcellona Potrei chiamare Messi e gli altri per giocarci il settimo titolo… dimmi dove e quando e sarò lì!” .

Guardiola allenò in Baviera dal 2013 al 2016, portando a casa 7 titoli, ma mancando la Champions. Il messaggio dell’attuale tecnico del City stuzzica la fantasia di milioni di tifosi. Chi avrebbe avuto la meglio in un’ipotetica sfida fra i fenomeni blaugrana di allora, Eto’o, Messi ed Henry (solo per citarne tre) e i panzer implacabili di oggi, Lewandowski, Muller e Gnabry?

La risposta magari non l’avremmo mai, ma considerando le macchine da gol che si sarebbero trovate di fronte, lo spettacolo sarebbe stato assicurato.

FOTO: Skysport.it

Marco Fabio Ceccatelli