Bayern Monaco: ufficiale l’addio di Tuchel a fine stagione

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico dei bavaresi ha concordato con la società la risoluzione anticipata del contratto che in origine sarebbe scaduto soltanto nel 2025, in pole per sostituirlo o Conte o Xabi Alonso

Non è un periodo facile per il Bayern Monaco, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato ed in Champions League (non accadeva da quasi dieci anni). Per giorni Thomas Tuchel è stato sulla graticola, poi però la società bavarese ha fatto chiarezza sul suo futuro. Niente esonero immediato, ma a fine stagione il Bayern ed il tecnico tedesco risolveranno congiuntamente il contratto che li lega con un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria dello stesso (giugno 2025). Tuchel è ormai in rotta con lo spogliatoio e per sostituirlo ci sono già diversi candidati in lizza. I maggiori indiziati al momento sono Antonio Conte e Xabi Alonso, ma non è escluso che altri nomi possano venire fuori nei prossimi mesi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)