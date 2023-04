Bayern Monaco, sospeso Mané dopo il pugno a Sané

I bavaresi hanno deciso di sospendere l’attaccante senegalese dopo la lite alla fine del quarto d’andata perso contro il Manchester City

Caos in casa Bayern Monaco. Il club tedesco ha deciso di sospendere Sadio Mané per la partita contro l’Hoffenheim dopo la lite con Leroy Sané al termine della sfida Champions con il Manchester City. I due avevano battibeccato durante la partita per un passaggio non effettuato e poi hanno proseguito nello spogliatoio dove Mané ha colpito Sané con un pugno al volto. Secondo Bild il Bayern avrebbe anche pensato al licenziamento per il senegalese ma ciò non trova conferma dal club tedesco che, al momento, si è limitata ad una sospensione annunciata tramite un comunicato ufficiale.

Fonte foto: Lapresse

Davide Farina