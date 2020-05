Bayern Monaco, si riparte da dove ci si era fermati

I tedeschi hanno mostrato la loro forza anche dopo lo stop forzato, e puntano dritti verso l’ennesimo trofeo

Il Bayer Monaco ha ripreso allo stesso modo di come si era fermato a causa dell’emergenza Coronavirus: vincendo e tenendo saldo il proprio primato in classifica in Bundesliga. Dopo due mesi d’assenza del calcio, il campionato tedesco è stato il primo, tra i cinque più importanti, a ripartire coinvolgendo milioni di appassionati da tutto il mondo.

La compagine di Flick ha ripreso a vincere, come fa ormai da cinque turni consecutivi, e lo ha fatto in casa dell’Union Berlino squadra neopromossa ma comunque difficile da affrontare. L’uomo copertina del match è sempre lo stesso: Robert Lewandowski, autore di una rete su calcio di rigore e arrivato al 40esimo timbro stagionale in tutte le competizioni; una vera macchina da gol capace di timbrare il cartellino praticamente contro chiunque.

Con quattro punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo e con lo scontro diretto in programma martedì, il Bayern dovrà prima superare l’ostacolo Eintracht Francoforte, compagine in caduta libera che occupa il tredicesimo posto in classifica e che viene dalla sonora sconfitta casalinga contro il Mönchengladbach. I bavaresi partono chiaramente favoriti per arrivare allo scontro con il Dortmund nelle migliori condizioni possibili, visto anche l’impegno più proibitivo dei gialloneri che se la dovranno vedere contro il Wolfsburg.

La Bundesliga è ripartita dunque con il Bayern che vuole puntare all’ennesimo trionfo e che sembra avere tutte le carte in regola per farlo, tenendo d’occhio sempre tutte le altre che rendono questo campionato davvero interessante.

Fonte foto: gmx.net

Alessandro Fornetti