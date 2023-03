Bayern Monaco-PSG, Mané dalla panchina. Galtier senza Neymar

Finale anticipata questa sera all’Allianz Arena tra bavaresi e parigini. La squadra di Galtier deve rimontare lo 0-1 rimediato al Parco dei Principi

Bayern Monaco-PSG la resa dei conti. I francesi sono chiamati a rimontare lo 0-1 dell’andata al Parco dei Principi per evitare un’altra clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League. Galtier con Messi e Mbappé non può non provarci, anzi! Dall’altro lato, la classe e l’esperienza della squadra di Nagelsmann che punta forte sull’immensa qualità di Musiala e sulla straordinaria utilità di Muller. Quanto ai 22 in campo: il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Neuer, Hernandez e Pavard, in panchina Mané, in avanti, la punta sarà Choupo-Moting; Galtier, senza Neymar (stagione finita), farà affidamento su Mbappe e Messi. In porta Donnarumma dovrà rimediare allo svarione dell’andata.

Sandro Caramazza