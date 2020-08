Bayern Monaco: organizzazione e programmazione, alla base dei successi

Un ritratto del club bavarese, fresco campione d’Europa

Forse la sesta Champions League del Bayern Monaco è anche la più bella di sempre e non solo per il record di aver vinto tutte le partite disputate in questo torneo – undici su undici – ma anche per il livello di gioco espresso, del quale il principale artefice è il suo allenatore: Hans-Dieter Flick. Solidità, compattezza, organizzazione, pressing, fluidità di manovra e gioco orientato a segnare, oltre alla mentalità data dal proprio allenatore, hanno reso il Bayern la squadra schiacciasassi che è stata in questa stagione.

Flick in panchina nella finale di Champions League. Sullo sfondo Tuchel

E pensare che con Kovac i risultati erano stati piuttosto altalenanti, fino all’esonero dello stesso tecnico croato e l’affidamento ad interim della panchina allo stesso Flick, che di Kovac era il vice. I primi risultati però, hanno fatto cambiare idea alla dirigenza bavarese e così il tecnico che doveva essere a tempo, è diventato l’allenatore a tutti gli effetti, realizzando il secondo triplete nella storia del club, dopo quello realizzato da Heynckes nel 2013.

Come detto il principale artefice della trionfale stagione del Bayern è stato il suo tecnico e il gioco che ha espresso la squadra tedesca ha esaltato le qualità di alcuni singoli, Lewandowski su tutti. Il polacco è il miglior realizzatore di questa Champions con 15 reti, ma è stato anche un fantastico uomo squadra. Oltre a lui, vanno menzionati alcuni calciatori che sono stati il fulcro della splendida squadra trasformata da Flick: Neuer è tornato ai suoi livelli, ed è anche stato decisivo in finale. Inoltre ci sono Coman, che a Monaco ha trovato la sua dimensione e la rete al Psg è il coronamento di una ciclo che l’ha visto diventare protagonista in una grande squadra, dopo essere uscito dal vivaio del Paris Saint-Germain ed essere stato un anno alla Juve.

Coman colpisce di testa il pallone che regalerà la Champions al Bayern Monaco

Davies, terzino sinistro classe 2000, é già diventato uno dei punti cardine dello scacchiere dei bavaresi; uno scacchiere in cui ha ritrovato un posto anche Thomas Muller e dove spesso si è affermato con continuità anche Ivan Perisic.

Terminata la stagione 2019/20 è già tempo di guardare al futuro e in casa Bayern la programmazione è uno degli aspetti chiave dei successi: così, ecco che uno dei rinforzi per la squadra di Flick sarà l’ala Leroy Sanè, in arrivo dal City di Guardiola, dove potrebbe finire Thiago Alcantara, dato come sicuro partente. Ci sarà da vedere come Flick inserirà il neo arrivato Sanè e come sostituirà Alcantara, fulcro del gioco bavarese. Ciò che è certo è il prossimo obiettivo da raggiungere: la Supercoppa Europea contro il Siviglia, in programma a Budapest il prossimo 24 settembre.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: rsi.ch; eurosport.it; dw.com