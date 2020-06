Bayern Monaco-Leeds: l’ultima partita del Maledetto United

Finale di Coppa Campioni 1975, ventesima edizione al Parco dei Principi di Parigi. I tedeschi occidentali entrati agli ottavi perché campioni in carica hanno eliminato quelli dell’Est del Magdeburgo, i sovietici dell’Ararat e i francesi del Saint-Étienne. I campioni d’Inghilterra hanno battuto lo Zurigo, gli ungheresi dell’Újpest, l’Anderlecht e il Barcellona di Cruijff

Parigi val bene una messa. Con questa frase classica per il cuore dell’ex impero napoleonico, del re che si accostava al sole e del maresciallo che ridette onore alla Francia, la città si appresta ad ospitare la ventesima finale della Coppa dei Campioni. E’ il 28 maggio 1975, in campo il Bayern Monaco campione d’Europa in carica e il banditesco, affascinatissimo Leeds United. Chissà per chi avrebbero tifato Napoleone, Luigi XIV e Charles De Gaulle. Intanto, elucubrazione storica a parte, il Bayern Monaco edifica il suo serrato piano di battaglia su tre pilastri: il grande portiere Maier, il centravanti Gerd Müller e il capo carismatico Franz Beckenbauer che gioca come Carlo Magno guidava le sue truppe nelle guerre di espansione dei franchi, fiero sulla plancia di comando. Dall’altra parte però non ci sono sassoni da conquistare, ma c’è il Commonwealth del calcio britannico, il Leeds United dall’anima inglese, irlandese, gallese e scozzese. La sintesi di tante culture è un 4-3-3 guerresco con Lorimer a destra, Clarke a sinistra e Joe Jordan centravanti, a comporre l’attacco del meglio della Perfida Albione. L’idea è chiara: lancio lungo del regista Giles per la testa dello “squalo” Joe, spizzata e inserimenti in area delle ali e dei centrocampisti Bremner e Yorath. Al minuto ’65 il piano scatta con un’aria furbesca alla Arsenio Lupin: punizione laterale, palla in area spizzata dal centrale difensivo Madeley, Billy Bremner capitano scozzese di mille battaglie è solo e gira in porta l’uno a zero. Sepp Maier è lì con tutta la sua tecnica di campione del mondo e graffia via reattivo il pallone come fanno i gatti con i gomitoli.

Visto che la trappola non è scattata il Leeds ci riprova un minuto dopo. Punizione lunga di Giles e altra spizzata di Madeley stavolta respinta dai tedeschi sul piede destro di Lorimer al limite dell’area: tiro e gol alla sinistra di Herr Maier. E’ l’1-0 e i bravi di Don Rodrigo in maglia bianca, esultano. Ma l’arbitro e l’assistente di linea annullano per fuorigioco. Gli inglesi protestano e chiedono: «Who?», ma al loro chi che sottintende aver subito una ingiustizia, viene risposto Bremner. In effetti il “roscio” è in fuorigioco di poco sulla traiettoria di tiro, zero a zero era e zero a zero permane. In quei ’66 minuti ha giocato meglio il Leeds United e nel primo tempo il taccuino del cronista, piccolo come la famosa vedetta prussiana, ha registrato sette occasioni da gol per i campioni d’Inghilterra ’74 contro zero del Bayern re d’Europa. Tutti hanno tirato. Prima Giles e Jordan in mischia, poi Yorath da fuori, quindi Lorimer su punizione appena alta. E ancora Clarke che ha raccolto l’ennesimo colpo di testa dello squalo Jordan – che naviga i mari della finale dei campioni con lo stopper Schwarzenbeck costantemente ai fianchi – ha calciato scoordinato fuori contrastato da Beckenbauer. Dopo un altro tiro incrociato di Lorimer e bloccato da Maier, la partita è ancora più chiara: il Leeds attacca e il Bayern difende.

I campioni in carica si chiudono all’indietro sorretti dalla classe di Beckenbauer, ma nel silenzio della tattica covano l’asso della manica nemmeno fossero tutti Paul Newman. L’asso è leggendario: Gerd Müller, che gioca strategicamente a centrocampo. Nel 4-5-1 bavarese Kapellmann con l’11 e lo svedese Torstensson col 7 stanno sulla linea di Zobel, Roth e Hoeness. Non ci sono punte perché Müller parte da lontano, nascosto. Quando esce Hoeness per infortunio e entra Wunder è lui che fa il centravanti. La tattica è tenere lontano Müller dalle grinfie di Hunter e Madeley, sarà poi lui a infilarsi quando lo riterrà opportuno in area. Chi anticipa in questa partita infatti, vince.

Al ’71° lancio del trequartista Müller, duello al limite dell’area tra i centrali del Leeds e Roth. Il mediano vince il contrasto e uncina di sinistro sul palo lontano di Stewart: 1-0 Bayern Monaco. Il Leeds cerca di tenere duro a difesa della bandiera, ma nella mente c’è ancora il fallo netto da rigore di Beckenbauer su Clarke non fischiato nel primo tempo. Così Kapellmann fugge via sulla destra e da fondo campo mette al centro. Müller, per la prima volta in tutta la partita è in area, gira di destro il gol del 2-0 e della Coppa Campioni che di lì a dieci minuti Kaiser Franz alzerà al cielo di Parigi. E’ questa l’immagine che sancisce la fine del racconto. Gerd Müller “der rascher”, il veloce, ha chiuso la cronaca di dieci anni di grande Leeds United. Anni dopo, partendo dai primi quarantaquattro giorni di quella stagione ’74-’75 e raccontando la gotica esperienza dell’esonero di Brian Clough da allenatore dei bianchi dello Yorkshire, David Peace ne racconterà la leggenda epica. La leggenda del “Maledetto United”, che a Parigi ha giocato la sua ultima partita.

Fonte foto: tribuna.com

Matteo Quaglini