Bayern Monaco, infortunio al braccio per Gnabry

L’esterno tedesco si è rotto l’ulna dell’avambraccio sinistro e si opererà in giornata

Thomas Tuchel dovrà fare a meno di Serge Gnabry per diverso tempo. Nella serata di ieri il Bayern Monaco ha giocato e vinto 0-4 in Coppa di Germania ma, all’11’ del primo tempo, il numero 7 è uscito per un infortunio al braccio. Gli esami effettuati oggi hanno riscontrato una frattura dell’ulna dell’avambraccio sinistro, con il giocatore che dovrebbe operarsi in giornata. Non ci sono ancora tempi di recupero precisi, si parla di uno stop di diverse settimane.

Oltre a dover fare a meno di Gnabry, il Bayern dovrà pagare 65 mila euro di multa perché, al 30′ di gioco, i tifosi bavaresi hanno lanciato in campo diverse palline da tennis e mele, causando la sospensione temporanea della partita. Il motivo della protesta è il fatto che questa partita si sarebbe dovuta giocare il 12 agosto, ma non è stato possibile poiché il Bayern doveva disputare la Supercoppa di Germania.

