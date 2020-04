Bayern Monaco: Il cacciatore

Sette vittorie in sette partite europee, ventisette gol segnati e solo cinque subiti. Una squadra alla Robert De Niro che può vincere la sua sesta Champions League puntando tutto sul suo settore migliore, l’attacco

Nel calcio moderno soprattutto a livello internazionale, il modulo di gioco non è più un dogma. Non è più centrale cioè nella definizione tattica di una squadra. Il suo significato tecnico oggi è un altro: serve per capire con quale strategia una squadra gioca le partite. Il Bayern Monaco è l’esempio migliore in campo europeo di questo principio di modernità tattica: gioca con quattro giocatori offensivi e attacca forte in verticale come da sua storica tradizione.

Nelle altre due linee, quella difensiva e quella di centrocampo, varia. Alcune ultime partite le ha giocate con tre difensori e con quattro centrocampisti, in altre ha proposto il 4-3-3 che lo ha portato a giocare sulle ali per allargare la difesa avversaria senza dover passare per i piedi del proprio trequartista. Un sistema flessibile dunque che ha inserito nei suoi meccanismi anche Alaba difensore centrale per avere un giocatore che sapesse correre velocemente all’indietro. Un innesto, ancora una volta, di guardiolismo tattico e quindi di flessibilità a confermare come presi da soli il 4-4-2, il 4-3-3, il 4-2-3-1 o i moduli con tre difensori con tutte le loro derivazioni, non significhino niente se non vengono accompagnati dalla strategia.

E la strategia del Bayern di Hans – Dieter Flick è chiara, il peso del gioco è tutto sull’attacco. Si muove il pallone in verticale per arrivare negli ultimi venti metri e nella zona decisiva, accelerare. Due le strategie, quindi il gioco vero, che si innescano: l’aggiramento sui lati da parte degli attaccanti esterni o la posizione centrale tra i difensori centrali che è più diretta con Lewandowski mentre parte più da lontano, per evitare la marcatura, con Muller.

Il sistema strategico di attaccare, non per il gusto dell’attacco, ma per abbattere il muro difensivo avversario fino a sfiancarlo, funziona perché produce vittorie. Il tutto unito alla incrollabile fede in se stessi fa del Bayern Monaco, sul piano tecnico, la squadra favorita per vincere la Champions League. E’ vero Ronaldo, Messi, Neymar giocano in altre squadre più forti sul piano tecnico, il Manchester City ha il gioco di Guardiola, l’Atletico Madrid è la migliore squadra in controgioco, il Real se dovesse rimontare ha sempre la storia dalla sua, ma il Bayern Monaco col suo castello offensivo Perisic, Gnabry, Muller e Lewandowski è in due partite a eliminazione diretta più forti di tutti.

E’ il più forte perché come facevano il Liverpool e il Leeds United degli anni ’70 passa con disinvoltura dall’attacco centrale a quello esterno spostando i giocatori da una linea all’altra. E’ il più forte perché attacca con un piano specifico come quelli delle armate di Napoleone e di Annibale: ha strategia insomma, che è più importante che avere un modulo. Questo Bayern Monaco è il cacciatore della coppa e può vincerla più di quello ammaliatore di Pep Guardiola o di quello impostato sulla classe individuale da Ancelotti. Per questo Franz Beckenbauer e Karl-Heinz Rumenigge ridono sotto i baffi.

Foto fonte: Ansa.it

Matteo Quaglini