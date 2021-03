Bayern Monaco-Borussia Dortmund e l’eterna sfida tra Davide e Golia

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è allo stesso tempo una delle sfide più impari ed equilibrate del calcio europeo

C’è chi dice che non ci sono battaglie più belle da combattere di quelle perse, di quelle dove ciò che conta è fare il proprio meglio anche se la sfida da vincere è proibitiva. Da più di dieci anni la rivalità tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sembra proprio questo, una battaglia persa, ma che continua a regalare emozioni e colpi di scena.

Alla sfida di domani il Bayern arriva primo in classifica, a +13 dal Dortmund, e con tutti i favori del pronostico dalla propria parte. In passato invece non è sempre stato così. Dal 2010 in poi bavaresi e gialloneri si sono contesi campionati, coppe nazionali ed internazionali, dando vita ad una rivalità che ancora oggi porta degli strascichi. Nel 2011 e nel 2012 due Bundesliga consecutive vinte dal Borussia, proprio davanti ai bavaresi. Nel 2013 invece triplete per il Bayern, con la ciliegina sulla torta della vittoria in finale di Champions League proprio contro i rivali in patria. Nel mezzo, diverse finali di Coppa e Supercoppa di Germania ripartite in modo abbastanza equo. La rivalità però non si è esaurita sul campo ed ha riguardato anche il calciomercato. A partire proprio dal 2013 infatti il Borussia Dortmund si è trovato a vivere la contraddizione di essere il principale antagonista del Bayern ed allo stesso tempo il suo principale “fornitore” di talenti. Prima è toccato a Mario Gotze, l’anno dopo a Robert Lewandowski (a parametro zero), infine a Mats Hummels, tornato a casa dopo che da giovane era passato dalla Baviera alla Ruhr.

Nel corso delle ultime stagione il Dortmund ha avuto il merito di continuare a scoprire talenti (gli ultimi sono Haaland e Sancho), ma non è riuscita più a tenere testa ai bavaresi che prima con Guardiola e poi con Flick hanno assemblato una corazzata troppo più forte per le avversarie. Per il Borussia non è un demerito non aver saputo più tenere testa ai rivali di un tempo, lo sarebbe invece smettere di battagliare. A cominciare da domani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Contrataque.it)