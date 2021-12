Bayern Monaco-Barcellona a porte chiuse, la decisione delle autorità bavaresi

Il match di Champions League del prossimo 8 dicembre all’Allianz Arena si svolgerà senza pubblico a causa della precaria situazione Covid-19

Ci risiamo. Bayern Monaco-Barcellona sarà giocata a porte chiuse a causa del dilagarsi della pandemia da Coronavirus in Germania (ieri registrati oltre 45 mila nuovi contagi). Lo ha confermato il primo ministro della Baviera, Markus Soder, che ha deciso di non consentire l’ingresso ai tifosi per l’attesa sfida della sesta giornata del gruppo E di Champions League. La Baviera, infatti, sembra essere una delle regioni della Germania più colpite dalla quarta ondata della pandemia con oltre 1000 contagiati su 100 mila abitanti. Il match dell’Allianz Arena sarà decisivo per il Barcellona, il quale si trova seconda in graduatoria a quota 7 punti, due in più del Benfica terzo. I lusitani giocheranno in contemporanea alle 21.00 in casa contro la già eliminata Dinamo Kiev. Già qualificato invece il Bayern Monaco, che è primo a punteggio pieno.

Sandro Caramazza