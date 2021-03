Bayern – Lazio, quando Lotito rifiutò Lewandowski

Il campione della compagine bavarese avrebbe potuto vestire i colori biancocelesti, ma il presidente del club capitolino scelse di non investire su di lui

Una gara che qualsiasi calciatore al mondo vorrebbe disputare. Quella di stasera fra Bayern Monaco e Lazio all’Allianz Arena è una di quelle super sfide che non ti fa dormire la notte. Per il fascino della competizione (ottavi di finale di Champions) e per la maestosità dello stadio e dell’avversario che i capitolini si troveranno di fronte. Peccato che il passaggio del turno per i biancocelesti sia stato ampiamente compromesso all’andata, in virtù del 4 a 1 con il quale i bavaresi espugnarono l’Olimpico.

Lo scorso 23 febbraio alla squadra di Flick mancavano alcuni pezzi da 90 come Muller e Gnabry, che saranno invece presenti questa sera. L’andata venne presentata come una sfida nella sfida fra due dei bomber più prolifici d’Europa, Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Il centravanti della Lazio ebbe la meglio proprio sul campione polacco nella corsa alla Scarpa d’Oro lo scorso anno. In questa stagione l’attaccante del Bayern si sta confermando su medie realizzative impressionanti. Trentadue reti in Bundesliga su 24 partite giocate sono un bottino che fa rabbrividire. King Ciro, invece, sta attraversando un momento di appannamento. Il suo ultimo centro stagionale risale a Lazio Cagliari dello scorso 7 febbraio. Senza considerare che la gara d’andata venne sbloccata proprio da una rete di Lewandowski, che sfruttò un disimpegno scellerato di Musacchio.

Immobile e Lewandoski avrebbero potuto giocare insieme

Non si tratta di fantamercato. I due attaccanti avrebbero potuto vestire la maglia biancoceleste insieme. L’agente Gianluca Di Carlo propose l’attaccante polacco a Lotito nel 2008, quando Lewa aveva appena 20 anni, ma il presidente della Lazio non volle investire 100mila euro per portarlo nella capitale. Il giocatore finì quindi al Lech Poznan e poi al Borussia Dortmund, fino a diventare uno dei centravanti più forti del mondo nel Bayern. King Ciro arrivò alla Lazio nel 2016, magari i due fenomeni del gol si sarebbero potuti anche sfiorare. Sarebbe stata l’apoteosi per i tifosi biancocelesti e non solo.

Marco Fabio Ceccatelli