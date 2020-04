Bayern, allenamenti ripresi con un occhio ai contratti

Bavaresi in campo ormai da quasi due settimane con le dovute misure e precauzioni. Intanto, aperte questioni contrattuali legate a Neuer, Alaba e Perisic

Nonostante il blocco dell’intero sistema calcistico europeo a causa della diffusione del Coronavirus, alcune squadre della Bundesliga hanno, anzitempo, iniziato a riprendere gli allenamenti in modo da non farsi trovare impreparate al ritorno in campo. Fra queste, c’è il Bayern Monaco, che ormai da quasi due settimane ha deciso di rimettere in moto i propri tesserati, sempre però nel massimo rispetto delle restrizioni e con le dovute cautele.

Gruppi di 4-5 giocatori, distanziamento di circa un metro e mezzo, nessun contatto prima e dopo l’allenamento e docce direttamente nelle rispettive case. Nuove disposizioni e misure in attesa del comunicato ufficiale per la ripresa o meno del campionato (la conferenza stampa della Merkel sarebbe prevista per il 30 aprile).

In casa bavarese, oltre al tema allenamenti, tengono banco ulteriori questioni legate a contratti in scadenza e possibili riscatti. Per quanto riguarda il tema rinnovi, l’attenzione maggiore è rivolta a due che hanno fatto la storia recente del Bayern, ovvero Manuel Neuer e David Alaba.

Il portierone tedesco (34 anni), in Baviera dal 2011, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Sia il giocatore che il club non hanno la minima voglia di lasciarsi ma l’unico ostacolo sembrerebbe quello relativo agli anni da prolungare. Neuer punta fino al 2025, mentre il club vorrebbe un rinnovo fino al 2023. Bisogna trovare un compromesso, anche perché il Bayern avrebbe già ottenuto il tesseramento del futuro portiere della Nazionale, Nubel, oggi in forza allo Schalke.

Più delicato il caso del terzino austriaco, Alaba. Il contratto in scadenza nel 2021 e un ingaggio inferiore ai compagni top, come Muller ed Hernandez (9 milioni contro i 13 del francese e i quasi 15 del tedesco) sono i principali blocchi da superare per il club. Il nazionale austriaco sta bene in Baviera ma in caso di mancato rinnovo potrebbe provare un’esperienza all’estero. Mandarlo via a zero sarebbe un grande peccato per le casse del Bayern, cosi come privarsi di uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in circolazione.

Infine, altra questione calda in casa bavarese, con interessi nerazzurri legati, è quella relativa al riscatto di Ivan Perisic. L’esterno ha trovato delle ottime prestazioni in Germania, collezionando 22 presenze, 5 gol e 8 assist. Adesso il Bayern sta pensando seriamente a riscattarlo, anche se cerca un piccolo sconto rispetto ai 20 milioni richiesti dall’Inter. I due club stanno lavorando per limare le distanze, con il croato, quindi, pronto a dire addio definitivamente a Milano.

Fonte foto: La Repubblica

Sandro Caramazza