Bayer Leverkusen, preso Xabi Alonso come nuovo allenatore

Il club tedesco ha cambiato guida tecnica affidando la panchina all’ex centrocampista spagnolo

Il Bayer Leverkusen dopo un inizio molto lento tanto in Bundesliga, dove occupa addirittura il penultimo posto, quanto in Champions League, ha deciso di esonerare l’allenatore svizzero Seoane e di affidare la panchina a Xabi Alonso, uno dei tanti ex calciatori che stanno iniziando la carriera da manager. Lo spagnolo infatti prima di questa grande opportunità aveva guidato dal 2019 al 2022 la squadra giovanile della Real Sociedad. Cambio al timone dunque per le Aspirine con Xabi Alonso che dovrà risalire la classifica in Bundesliga e tentare di qualificarsi agli ottavi di Champions League, in un girone in cui, dopo il Bruges a 9, ci sono Atletico Madrid, Porto e Leverkusen tutte a 3 punti.

Alessandro Fornetti