Bayer Levekusen, grande colpo di mercato: arriva Xhaka dall’Arsenal

Il calciatore svizzero autore di una grande stagione in Premier League si trasferisce in Germania

Grande acquisto per il Bayer Leverkusen che si assicura Granit Xhaka, calciatore svizzero in uscita dall’Arsenal. Dopo aver trovato da subito l’accordo con il calciatore il club tedesco ha alzato l’offerta ai Gunners che hanno accettato una proposta da circa 25 milioni di euro. Lo svizzero si trasferirà dunque alla corte di Xabi Alonso e sarà un pilastro fondamentale del centrocampo. Con l’Arsenal ha disputato ben 297 partite vincendo quattro trofei, ora per lui la nuova esperienza in Germania in una squadra che ha dimostrato tanta incostanza ma che vuole puntare al ritorno in Champions League.

Fonte foto: dailyactive.info

Alessandro Fornetti