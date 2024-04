Bari, ci risiamo: altro esonero e in panchina ci va il fratello di Giampaolo

Tempo di lettura 1 minuto

Niente da fare per Beppe Iachini, che dopo dieci partite sulla panchina dei galletti, è stato esonerato dalla famiglia De Laurentiis. Al suo posto l’allenatore della Primavera

Altro cambio di rotta sulla panchina del Bari. Esonerato Iachini e al suo posto dentro Federico Giampaolo, fratello del più noto Marco ed ex allenatore di Milan e Sampdoria tra le altre. Iachini ha allenato il Bari, dunque, per appena dieci giornate raccogliendo un misero bottino di otto punti. Due le vittorie, tutte a febbraio, contro Lecco e Feralpisalò. Fatale l’ultima sconfitta sul campo del Como, arrivata lo scorso sabato per 2-1. Panchina al fratello di Giampaolo, Federico, allenatore della Primavera biancorossa. Inoltre, i due fratelli hanno giocato peraltro insieme nel Giulianova. Per il Bari si tratta del quarto allenatore in stagione, dopo Mignani, Marino e appunto Iachini. I galletti si ritrovano al sedicesimo posto, a quota 35 punti, ossia in zona playout.

Sandro Caramazza

Fonte foto: barinelpallone.it