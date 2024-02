Bari altra rivoluzione: esonerato Marino, caccia al sostituto

Tempo di lettura 1 minuto

Secondo cambio di panchina per i pugliesi che ora sono alla ricerca del nome nuovo per la panchina, a breve possibili novità in merito

Non c’è pace in quel di Bari. L’ultima sconfitta 3-0 a Palermo è stata fatale a Pasquale Marino. Il tecnico, già subentrato a Mignani, nella giornata di oggi è stato ufficialmente esonerato dalla società pugliese, una formalità visto che il suo destino sembrava già segnato nel post gara. Troppo magro il bottino ottenuto nelle quattordici partite in cui l’allenatore è stato seduto sulla panchina biancorossa, la squadra si trova a poca distanza dalla zona playout e retrocessione. Adesso è caccia al suo sostituto dopo che era stato tra i favoriti Fabio Cannavaro. Quest’ultimo però pare non sia gradito alla piazza e le sue quotazioni sono scese. Nelle ultime ore sembra essere balzato in testa al gradimento della società Beppe Iachini, specialista nelle entrate in corsa. Tra i nomi venuti fuori ci sono anche Moreno Longo e Ivan Javorcic. La dirigenza è quindi a lavoro per chiarire la situazione mentre nella giornata di oggi l’allenamento è stato diretto dal mister della primavera Federico Giampaolo. A stretto giro ci saranno sicuramente delle novità in merito.

Glauco Dusso