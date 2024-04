Barcellona, Xavi può restare ma ad una condizione

Tempo di lettura meno di un minuto

L’allenatore blaugrana ha chiesto garanzie alla società sul poter migliorare la rosa nel prossimo mercato

Notizia importante in casa Barcellona. Xavi, che nei scorsi mesi aveva annunciato che avrebbe lasciato il Barça al termine della stagione, sta avendo qualche ripensamento. Come riportano i media catalani, l’ex centrocampista si è reso disponibile ad incontrare Laporta e Deco per discutere sul futuro. Xavi, per rimanere ancora sulla panchina blaugrana, chiederà alla società delle garanzie sul prossimo mercato per poter migliorare la rosa.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina