Barcellona, si rivede la luce

I blaugrana vivono un ottimo momento di forma e sono lontana parente della squadra vista ad inizio stagione

Il Barcellona di Xavi continua a migliorarsi giorno dopo giorno ed a produrre risultati convincenti che sanno di rinascita. All’inizio della stagione, con Koeman in panchina, si vedeva una delle versioni più brutte di sempre dei catalani, ma dopo l’arrivo del nuovo tecnico ed un iniziale periodo di ambientamento sono cambiate molte cose. Ora il Barcellona è tornato a far divertire i propri tifosi, ha risalito la classifica in Liga fino alla zona Champions ed ha superato brillantemente un sorteggio complicato contro il Napoli in Europa League. Il mercato di gennaio ha aiutato, con gli acquisti di Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traorè la squadra ha fatto un passo avanti notevole nella produzione offensiva che si stava rivelando un problema. Xavi però ha ridato ai calciatori fiducia e consapevolezza, ribaltando una compagine col morale a terra e portandola laddove è giusto che stia.

Dopo le eliminazioni in partite consecutive dalla Suercoppa di Spagna e dalla Copa del Rey per mano di Real Madrid e Athletic Bilbao, il Barcellona non ha più perso ed è tornato a mostrare un gioco spumeggiante rifilando quattro gol a tutte le avversarie più forti trovate sulla propria strada: Atletico Madrid, Valencia e Athletic Bilbao in campionato, Napoli in Europa League. Ogni elemento della rosa sta dando il proprio contributo e giocatori che sembravano poco utili alla causa, Ousmane Dembelè su tutti, si stanno meritando una seconda chance. Il centrocampo è tornato a brillare e Xavi che era uno dei più forti al mondo in quel ruolo, sta trovando in Pedri e Gavi due giovani che rappresentano presente e futuro del club per molti anni, senza dimenticare anche Frenkie de Jong che ha già dimostrato molto e nonostante la giovane età è già tra i migliori.

L’obiettivo del Barcellona di quest’anno è di continuare a crescere vincendo, assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League e magari vincere l’Europa League dove ora sono sicuramente la squadra favorita. Xavi sta facendo un ottimo lavoro ed il futuro della squadra appare assolutamente luminoso.

Fonte foto: tuttocalciomercato24.com

Alessandro Fornetti