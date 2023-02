Barcellona-show nel girone di andata: come i blaugrana solo Arsenal e Napoli

Gli uomini di Xavi hanno chiuso ieri la prima parte di campionato raggiungendo il grande traguardo di 50 punti

Dopo Napoli e Arsenal anche il Barcellona chiude il girone di andata con 50 punti; questo prestigioso obiettivo, frutto di sedici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in 19 partite, è stato centrato ieri sera sul campo del Betis dove Lewandowski e compagni si sono imposti per 2-1. Con questi ritmi sarà difficile anche per una compagine come il Real Madrid restare in scia dei rivali; i blaugrana sono solidissimi in difesa e pungenti in attacco, anche se dovranno fare a meno di Dembelè per un mese. Il Barcellona dopo le difficoltà degli ultimi tempi sembra davvero tornato e questa non può che essere una bella notizia per gli amanti del calcio.

Fonte foto: bolavip.com

Alessandro Fornetti