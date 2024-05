Barcellona, sarà Flick il nuovo allenatore

Tempo di lettura meno di un minuto

I blaugrana hanno scelto l’ex CT della Germania che ha vinto tutto con il Bayern nel 2020

Ennesimo cambio in panchina per la prossima stagione. Adesso è il turno del Barcellona che ha scelto di esonerare Xavi per ingaggiare Hansi Flick con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella nella prossima stagione. Il tedesco viene da un’esperienza poco positiva con la Germania ma, nel suo periodo al Bayern Monaco, ha stregato tutti per lo stile di gioco e per i 7 trofei conquistati. Manca solo l’ufficialità e Flick sarà il nuovo allenatore del Barça.

Vedremo come l’allenatore si adatterà a LaLiga, campionato che quest’anno ha avuto come capocannoniere Artem Dovbyk, attaccante del Girona che ha segnato 24 gol.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina