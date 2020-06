Barcellona, ritorno in campo super

I blaugrana hanno steso il Maiorca con un secco 4-0 grazie ad un Messi versione alieno

Dopo la Bundesliga è tornata da qualche giorno anche La Liga spagnola con Barcellona e Real Madrid pronte a darsi battaglia fino in fondo per il titolo. I catalani alla ripresa erano di scena a Maiorca di fronte ad una squadra che lotta per salvarsi e che ha dato tutto fino all’ultimo minuto, nonostante la differenza di valori ed il punteggio erano compromessi. Messi e compagni hanno ricominciato alla grande, con un perentorio 0-4 frutto della rete immediata di Arturo Vidal e dei gol di Braithwaite, Jordi Alba e Messi. L’asso argentino, mostratosi senza barba dopo il lungo stop forzato, si è ripresentato alla grande distribuendo due assist e chiudendo con la marcatura personale con il destro a giro. I numeri del 10 sono eccezionali come sempre: 23 presenze, 20 gol e 14 assist, ha partecipato attivamente a 15 degli ultimi 18 centri della squadra.

Oltre Leo Messi sono da sottolineare la prestazione positiva di Jordi Alba autore del terzo gol e dell’assist per il primo di Vidal e il rientro in campo di Luis Suarez che ha giovato del periodo di stop per rientrare e lo ha fatto a mezz’ora dalla fine. Un Barcellona dunque molto convincente che anche se l’avversario non era dei più forti ha dato ottimi segnali in questo momento dove tutto è più incerto.

La lotta con il Real Madrid (vittorioso 3-1 contro l’Eibar) per il trionfo nella Liga prosegue e probabilmente lo farà fino all’ultima giornata. Guardando il calendario, il Barcellona tornerà in campo già domani contro il Leganes, match più che agevole almeno sulla carta. Poi nelle restanti partite gli uomini di Setien avranno alcuni impegni di maggior importanza come quelli contro Siviglia, Athletic Bilbao e Atletico Madrid che indirizzeranno in maniera decisa il campionato o a Barcellona o a Madrid.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti