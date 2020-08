Barcellona, riecco “Rambo” Koeman

Ritorna in Catalogna un grande ex calciatore della storia blaugrana. Primo compito: risolvere il nodo Leo Messi

Sono ore calde in casa Barcellona, con il nuovo allenatore Ronald Koeman presentato in conferenza stampa nella giornata di ieri. L’olandese ritorna, dunque, in Catalogna, terra che nei suoi grandi anni da difensore/centrocampista gli ha regalato non poche soddisfazioni. Rambo, infatti, ha vissuto a Barcellona 6 anni da calciatore tra il 1989 e il 1995, più altri due anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio come allenatore in seconda e del Barcelona B.

Anni importanti per Koeman, che lo hanno plasmato sia come grande calciatore che come uomo. A Barcellona ha, difatti, conquistato ben 4 Campionati nazionali, 3 Supercoppe spagnole, 1 Copa del Rey , 1 Supercoppa europea e dulcis in fundo una Champions League /Coppa dei Campioni nel 1992. Trofeo deciso peraltro da una sua rete, con la specialità della casa, ovvero il calcio da fermo, che trafisse durante il secondo tempo supplementare la porta difesa da Pagliuca (Barcellona Sampdoria 1-0).

IL CURRICULUM DI RAMBO

Appese le scarpette al chiodo e messosi gli abiti da allenatore, Rambo Koeman ha girato praticamente tutta l’Europa, passando dalla sua Olanda, tra le panchine di Vitesse, Ajax, Psv, AZ Alkmaar e Feyenoord, arrivando fino in Inghilterra, come manager del Southampton prima e dell’Everton poi. In Portogallo ha allenato il Benfica. In Spagna, sarà la seconda esperienza in panchina, dopo quella al Valencia tra il 2007-08, squadra che portò al trionfo in Coppa del Rey. L’ultima panchina e prestigiosa è stata quella della Nazionale olandese, affidatagli nel febbraio del 2018, dopo le dimissioni dell’ex ct Advocaat, reo di aver mancato l’accesso ai Campionati del mondo in Russia. Buonissimi i risultati sulla panchina degli Oranje per Koeman, visto anche il raggiungimento della finale di Nations League nel 2019 e la qualificazione al prossimo europeo.

NODO MESSI

Il compito a Barcellona non sarà di certo semplice, dopo la cocente eliminazione in Champions contro il Bayern Monaco, che è costato la panchina all’ex Betis Setien. In Catalogna, si respira aria di rifondazione, con un ciclo completamente da rifare. Il primo tassello da ricomporre è quello che vede come principale protagonista, Leo Messi. Secondo le ultime voci arrivate dalla Spagna, il fuoriclasse argentino avrebbe abbandonato le proprie vacanze per poter incontrare il nuovo allenatore. Chissà se l’arrivo di un vero leader come Rambo Koeman potrebbe ridare alla “Pulce” la voglia di continuare il suo lunghissimo matrimonio con la maglia blaugrana.

Fonte foto: Calcio today.it

Sandro Caramazza