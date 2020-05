Barcellona on fire, Lautaro ma non solo

I catalani pronti ad un mercato stellare. In attesa dello sblocco della trattativa per l’argentino, si affacciano i nomi di Neymar, De Bruyne e Bernat

Se la sessione estiva del calciomercato, come ipotizzato da molti addetti ai lavori, sarà caratterizzata da pochi quattrini messi sul tavolo, ma da una grande rotatoria di scambi fra club, questo sembrerebbe non essere assolutamente vero per il Barcellona, che si appresta a diventare lo “Zio Paperone” dell’estate 2020. Da quanto trafila dalla Spagna, il club catalano è pronto a rivoluzionare buona parte della rosa, dal reparto difensivo fino ad arrivare alla zona realizzativa.

IL “TORO” CORTEGGIATO

Diventata, ormai, la prossima telenovela estiva, con piccoli ma importanti assaggi in questi ultimi mesi, la trattativa Lautaro Martinez è quella più calda e viva. Il Barcellona ha messo da tempo gli occhi sul Toro nerazzurro, iniziando il corteggiamento già dallo scorso inverno, con il dies Leo Messi e poi mister Setien a fare da portavoce. Smuovere l’Inter dall’esorbitante cifra di 110 milioni non, è, però cosa facile.

I nerazzurri non hanno la necessità di svendere il gioiello argentino e le ultime offerte azulgrana sono state mandate al mittente, ancor prima di arrivare ufficialmente in via della Liberazione. Secondo le ultime voci dalla Spagna (quotidiano “Sport”), il Barça si avrebbe dato tempo fino a metà maggio, presentando all’Inter un’offerta di circa 60 milioni più i cartellini di due giocatori (i soliti noti Vidal, Semedo, Firpo, Alena, Todibo).

Offerta, a quanto pare, declinata da Marotta che non tratterebbe per richieste al di sotto dei 90 milioni.

SAUDADE CATALANA

Se da un lato, il Barça è invitante corteggiatore, dall’altro è anche un desiderato spasimante, per chi qualche anno fa ha voluto tradirla con un’altrettanta ricca e bella francese. Parliamo, ovviamente, di Neymar Jr. Il brasiliano, ritornato a Rio de Janeiro dopo la sospensione della Ligue 1 a causa del Coronavirus, sta lanciando messaggi d’amore alla sua ex squadra.

Secondo i rumors provenienti dalla Spagna (“Mundo Deportivo”), il giocatore sarebbe pronto a tutto pur di far ritorno in Catalogna. Si parla di una riduzione dell’ingaggio e il rifiuto del prolungamento del contratto da parte del PSG a 100 milioni di euro.

Barcellona on fire, che avrebbe messo gli occhi anche su Kevin De Bruyne e Bernat, rispettivamente centrocampista del City e terzino sinistro del PSG. Per adesso, si tratta solo di voci, ma guai a sottovalutare la potenza di fuoco delle casse catalane.

Fonte foto: Sport folks; sempreinter.com; transfermarkt

Sandro Caramazza