Barcellona, la stagione è ancora tutta da scrivere

I blaugrana comandano in Liga e sono agli ottavi di Champions League

Il Barcellona non sta vivendo certamente la miglior stagione della sua storia, visto anche il cambio di guida tecnica a gennaio, con l’esonero di Valverde e l’arrivo di Setien. Nonostante il primato in classifica e gli ottavi di finale di Champions raggiunti, l’ex allenatore è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta in semifinale della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Setien con qualche difficoltà è riuscito a riprendersi la vetta della Liga dopo averla persa a favore del Real Madrid in virtù della sconfitta nel Clasico ed ora, con tutte le competizioni ferme, il suo Barcellona comanda con due punti di margine sugli acerrimi rivali e deve disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l’1-1 ottenuto a Napoli.

Una stagione dunque ancora tutta da scrivere che però la sconfitta in Supercoppa e l’uscita ai quarti di finale in Copa del Rey per mano dell’Athletic Bilbao, rendono la stagione sicuramente meno vincente di ciò che ci si poteva aspettare. Gli azulgrana restano leggermente favoriti sia in Liga e sia nel confronto con il Napoli, ma dovranno disputare entrambe le competizioni al massimo se vorranno chiudere la stagione in modo positivo e con un trofeo in bacheca. Qualora si riprendesse a giocare, la Champions League sarebbe sicuramente l’obiettivo primario ma la lotta punto a punto con il Real Madrid sta infiammando la Liga e entrambe le compagini non vorrannno mollare fino all’utlima giornata.

Fonte foto: foxsports.it

Alessandro Fornetti