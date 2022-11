Barcellona in testa alla Liga mentre il Real si lecca le ferite

Solito testa a testa nel massimo campionato spagnolo e la vera sorpresa sembra essere il Siviglia che si ritrova a lottare in fondo alla classifica

La Liga ha da sempre due grandi protagoniste e questa stagione non sta smentendo quella che da tempo è una certezza. Nonostante i risultati pressoché simili, dall’esterno si poteva supporre che il Real potesse piano piano prendere il largo, soprattutto per la rivoluzione Barça e, ancor più, dopo la vittoria di metà ottobre nel “Clasico”. Invece i blaugrana sono sempre rimasti incollati ed hanno addirittura effettuato il sorpasso nelle ultime giornate. Il campionato spagnolo si ferma per il mondiale e ripartirà il 31 Dicembre. Il Barcellona affronterà il derby con l’Espanyol che, al quartultimo posto in classifica, non può certo fare regali. Inoltre il Barça non avrà a disposizione Robert Lewandowski espulso nell’ultima gara contro l’Osasuna. Nella stessa gara è stato espulso anche Gerard Piqué, direttamente dalla panchina, senza poter nemmeno entrare in campo in quella che è stata la sua ultima apparizione, avendo deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Dall’altra parte il Real Madrid andrà ospite del Valladolid che galleggia a metà classifica ed è una squadra dal cammino a dir poco altalenante. La vera sorpresa, come accennavamo, è quindi il Siviglia che si ritrova in piena lotta retrocessione con soli 11 punti dopo 14 giornate figli di due sole vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. La squadra mattatrice della Coppa Uefa/Europa League, avendone vinte ben 6 e che lo scorso anno ha chiuso la Liga al quarto posto, adesso è in crisi nera e chissà se reversibile.

Fonte foto: esatoursportevents.com

Luigi A. Cerbara