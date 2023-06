Barcellona, grande acquisto a centrocampo: preso Gundogan

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tedesco in uscita dal Manchester City è stato tra i protagonisti dello storico treble, ora per lui l’avventura in Spagna

Ilkay Gundogan ha scelto il Barcellona; nonostante le avance dell’Arabia Saudita il centrocampista ha scelto di proseguire in Europa, con i catalani che hanno anticipato la concorrenza. Gundogan viene da una grandissima stagione in maglia Manchester City con la vittoria del treble e la fascia da capitano al braccio, ora dopo sette stagioni è pronto ad una nuova avventura in Spagna. Il Barcellona si assicura dunque uno dei migliori centrocampisti al mondo, con un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Fonte foto: everythingbarca.com

Alessandro Fornetti