Barcellona: esonerato Koeman, Xavi ad un passo

Il tecnico olandese ha pagato l’ennesima sconfitta dei suoi in una stagione davvero complicata

L’ennesima sconfitta del Barcellona, stavolta per 1-0 contro il Rayo Vallecano, è stata fatale all’allenatore Ronald Koeman che è stato esonerato in serata dalla dirigenza blaugrana. Il manager olandese paga un inizio di stagione difficilissimo sia in campionato che in Champions League, in un periodo che è probabilmente il peggiore della gloriosa storia del Barcellona. Il nono posto in campionato certifica la crisi per gli spagnoli che fanno una fatica tremenda a segnare nonostante creino molte occasioni. Per sostituire Koeman, la dirigenza è molto vicina all’acquisto della leggenda Xavi, ex capitano dei catalani, che è pronto a risolvere, attraverso il pagamento di una clausola da un milione di euro, il contratto che lo lega all’Al Sadd. Xavi firmerà fino a giugno nella speranza di risollevare le sorti di un club che vive un momento davvero difficile.

Fonte foto: prayforpeace.com

Alessandro Fornetti