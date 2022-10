Barcellona e Real Madrid, grande duello in Liga con El Clasico all’orizzonte

I due club più titolati di Spagna stanno dando vita ad una grande battaglia in campionato finora totalmente equilibrata; lo scontro diretto di domenica sarà fondamentale

Barcellona e Real Madrid, sempre loro le protagoniste del miglior spettacolo nel campionato spagnolo; blaugrana e merengues stanno già monopolizzando il campionato e guardano già tutti parecchio dall’alto dopo sole otto giornate. Le due compagini sono appaiate a quota 22 punti, già con cinque di margine sulla prima inseguitrice, frutto di sette successi e un pareggio che ne fanno finora delle macchine quasi perfette ed imprendibili per le altre. Il duello che finora è andato avanti a distanza, domenica le vedrà incrociarsi in un Clasico già rovente e molto atteso, forse uno dei più impronosticabili degli ultimi tempi.

Il Barcellona ha steccato solo alla prima giornata contro il Rayo Vallecano poi ha vinto ogni match e addirittura ha preso un solo gol finora, quello siglato da Isak della Real Sociedad alla seconda giornata; il Real Madrid ha inciampato contro l’Osasuna con Benzema che ha sbagliato ancora una volta un penalty dopo i due in sette minuti dello scorso anno contro lo stesso portiere. Due squadre che sembrano fare un altro sport rispetto agli altri club del campionato e che con tutta probabilità si daranno battaglia fino alle ultime giornate per l’assegnazione del titolo.

Il Clasico in programma domenica sarà il primo spartiacque della stagione; chi vince potrà staccarsi di tre punti dall’avversario ed infliggergli la prima sconfitta ed inoltre può mandare un serio messaggio all’avversaria nonostante sia ovviamente presto per fare calcoli. Al Bernabeu sarà anche sfida tra Ancelotti e Xavi, il “vecchio” contro il nuovo che avanza, con i confronti finora in parità sull’1-1 in virtù della vittoria del Real Madrid nella semifinale della Supercoppa di Spagna e del successo netto del Barcellona nell’ultimo incrocio in campionato proprio al Santiago Bernabeu. Prima del grande scontro in campionato però le due compagini saranno di scena in Champions League; i blancos oggi possono chiudere il discorso qualificazione contro lo Shakhtar nel neutro di Varsavia, mentre domani i blaugrana ospitano l’Inter al Camp Nou con l’esigenza della vittoria vista la situazione poco felice nel girone.

