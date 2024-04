Barcellona e Atletico Madrid contro l’assalto di PSG e Borussia Dortmund

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera doppio ritorno di Champions League: in campo al Montjuïc Lewandowski e Mbappe. Mentre davanti al muro giallo, Simeone va a caccia della semifinale

Stasera Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Le due spagnole sono chiamate a proteggere il risultato dell’andata per volare in semifinale di Champions League. I catalani, al Montjuïc, sfideranno Mbappe e compagni dopo aver trionfato al Parco dei Principi per 2-3, con rete decisiva del difensore danese Christensen. Xavi punta alla prima semifinale di Champions in carriera da allenatore, dopo aver alzato quel trofeo ben quattro volte da giocatore. In Germania, invece, l’Atletico del Cholo Simeone dovrà resistere agli assalti del Borussia, che in Spagna ha perso 2-1. Griezmann e Morata a guidare l’attacco dei Colchoneros, Sancho, Reus e Haller quello dei gialloneri. Doppia serata da brividi tra Barcellona e Dortmund.

Sandro Caramazza

Fonte foto: laroma24.it