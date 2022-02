Barcellona, Dembele è un caso: Laporta su tutte le furie

Il giocatore francese si impuntato a restare nonostante il benservito da parte del club. Il patron catalano pensa a due soluzioni

Ousmane Dembele fa parlare in Spagna e non per le sue gesta in campo. Il giocatore francese si è infatti impuntato a rimanere al Barcellona nonostante il benservito del club catalano. Arrivato nell’agosto del 2017 per la spasmodica cifra di 140 milioni di euro, Dembele ha rifiutato la proposta del Barcellona di lasciarlo partire. Il presidente blaugrana, Laporta, è su tutte le furie e come riporta AS, starebbe pensando a due soluzioni drastiche: liberarlo a zero o licenziarlo. Nel primo caso, il Barcellona continuerebbe a pagare lo stipendio del giocatore fin quando non troverà una nuova sistemazione. Nel secondo, il Barcellona si liberebbe del giocatore ma al contempo sarà obbligato a pagargli l’ingaggio fino al 30 giugno.

Sandro Caramazza