Barcellona, contro il Napoli non si può sbagliare

I blaugrana sono attesi dall’importante match contro i partenopei per provare a rincorrere la vittoria europea

Il Barcellona di Quique Setien tornerà in campo l’8 agosto per disputare un match che dirà sicuramente molto sul futuro dello stesso tecnico e del club in generale; quello contro il Napoli al Camp Nou sarà un incontro da non sbagliare per non compromettere anche quest’anno il cammino europeo. Prima di raggiungere le final-eight a Lisbona infatti, i blaugrana avranno 90 minuti da giocare contro un Napoli che non ha nulla da perdere e che cercherà l’impresa dopo l’1-1 dell’andata.

Messi e compagni partono favoriti ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare l’avversario, cosa che hanno fatto negli ultimi anni ricevendo poi grandi delusioni e salutando anticipatamente la competizione. Il nuovo format potrebbe essere un vantaggio visto che, con partite secche ogni tre giorni, sarà la maggior qualità a fare la differenza; peseranno in questo senso le assenze di Arturo Vidal e Sergio Busquets, entrambi squalificati, che costringeranno l’allenatore a delle modifiche importanti.

Il Napoli di contro ha grande ambizione e voglia di tentare l’impresa contro gli spagnoli; servirà vincere o pareggiare segnando però almeno due gol. Gattuso ha pochi dubbi ma uno di questi è la presenza o meno del capitano Lorenzo Insigne, il quale sta provando ad esserci in tutti i modi e sta dando segnali incoraggianti.

Sarà dunque una grande sfida con il Barcellona che avrà certamente più pressione addosso e sarà in un certo senso obbligato a passare il turno per poi giocarsi il tutto per tutto a Lisbona.

Fonte foto: oasport.it

Alessandro Fornetti