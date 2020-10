Barcellona, brilla la stella di Ansu Fati

Il giovane attaccante sta confermando in questo inizio quanto di buono mostrato nella scorsa stagione

La partenza del nuovo Barcellona di Ronald Koeman in Liga è stata certamente positiva con sette punti ottenuti in tre partite a fronte di un calendario molto impegnativo. Lo stop per le nazionali permette dunque i primissimi bilanci su quanto visto e non si può non partire dalle prestazioni maiuscole offerte dall’attaccante Ansu Fati.

Il giovanissimo spagnolo, non ancora diciottenne, sta confermando le aspettative molto alte riposte su di lui con prestazioni sempre più convincenti che gli stanno garantendo il posto da titolare sia con il club che con la nazionale. Nella prima partita il Barcellona ha dominato il Villarreal e il numero 22 ha siglato una doppietta e guadagnato un penalty poi trasformato da Messi, mentre nel secondo incontro, vinto a Vigo in inferiorità numerica per tutta la ripresa, ha aperto ancora le danze sbloccando il match con un’iniziativa dalla sinistra. Contro il Siviglia infine non è riuscito a pungere in zona gol ma è partito ancora titolare sulla fascia sinistra in quella che si preannuncia essere la sua zona per molto tempo.

I blaugrana dunque, aspettando i due recuperi contro Elche e Athletic Bilbao, possono essere soddisfatti del proprio inizio considerando i tantissimi dubbi che si celavano dietro al nuovo corso guidato da Koeman. Certo tre match sono pochi per dire come sarà la stagione dei catalani ma con un Ansu Fati così, un Messi non ancora al top della condizione ma già decisivo ad esempio a Vigo pur non trovando la rete, le premesse di un’ottima stagione ci sono tutte. Nota stonata finora invece il rendimento di Antoine Griezmann ancora a secco nonostante le tre presenze da titolare.

Fonte foto: goal.com US

Alessandro Fornetti