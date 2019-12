Barca, tra le insidie della Liga ed il tabù Champions League

I “blaugrana”, in testa al campionato spagnolo insieme agli storici rivali madrileni, devono difendersi anche dal sorprendente Siviglia, mantenendo sempre un occhio alla Champions, dove sembrano essere vittime di una maledizione

Lo scontro tra “titani” di ieri sera è terminato senza vinti, nè vincitori, con il più classico degli 0-0.

Questo non cambia nulla in classifica e conferma che le due squadre vanno di pari passo con i risultati.

Sono esattamente sei partite, che il Real Madrid ed il Barcellona, fanno gli stessi identici risultati, come se, per rendere ancor più spettacolare il campionato, le due rivali si aspettassero.

Sembra quasi di trovarsi a guardare una sorta di competizione cavalleresca, dove, quando uno dei due sbaglia, l’altro non affonda la lama, per infliggere al rivale il colpo ferale.

L’ultima volta che le due compagini hanno avuto risultati diversi, è stato alla dodicesima giornata, quando il Real Madrid ha pareggiato in casa contro il Betis Siviglia ed il Barcellona ha subito un sorprendente 3-1 a causa del Levante.

In tutto questo, ovviamente, non può non pesare l’infortunio accorso a Leo Messi proprio ad inizio stagione.

Il fuoriclasse argentino, fresco di un contestatissimo Pallone d’oro, è stato fermo per più di un mese e questo è stato un handicap, anche a livello mentale per la sua squadra, inoltre, appena è rientrato in campo, ha dovuto saltare un’altra partita per un problema agli adduttori.

Non ne sta approfittando il Siviglia, che sta a stretto contatto con le due super potenze, anzi, se non fosse stato per la sorprendente sconfitta, nell’ultimo turno di campionato, in casa contro il Villarreal, si troverebbero a soli due punti dai battistrada.

Ma non sono questi i pensieri che tolgono il sonno a Valverde ed ai suoi uomini, il vero incubo è la Champions League.

Il Barca è stato colpito da una sorta di maledizione, dato che non riesce ad arrivare in finale dalla stagione 2014/15, quando batterono la Juventus per 3-1.

E’ dal 2005/2006 che giungono in finale, almeno una volta ogni tre anni, quest’anno, se fallissero ancora l’obiettivo sarebbe il quinto anno consecutivo senza arrivare in fondo.

In questa stagione le premesse per sfatare il tabù ci sono, dato che ha superato il girone, che poteva rivelarsi ostico, vista la presenza dell’Inter e del Borussia Dortmund, molto agevolmente, senza che il primo posto sia mai stato messo in discussione.

Il problema, storicamente, sono i quarti di finale.

Quello è l’anatema che da anni colpisce Messi e compagni.

Nelle ultime quattro edizioni della massima competizione europea, il Barcellona è uscito tre volte ai quarti di finale: una volta contro la Juventus, in un turno senza storia, dato il secco 3-0 di Torino e lo scialbo 0-0 della gara di ritorno, ma le altre due volte sono state grandi sorprese.

Nella stagione 2015/2016, in un derby tutto spagnolo contro l’Atletico Madrid, al Camp Nou, il Barca è riuscito ad imporsi per 2-1, salvo poi perdere 2-0 la gara di ritorno e vedersi eliminato e poi nel 2017/2018, si videro estromettere da una sorprendente Roma, che dopo il 4-1 dell’andata, resuscita allo stadio “Olimpico” e trova la forza per vincere 3-0 e volare in semifinale.

A questo c’è da aggiungere la rocambolesca semifinale della scorsa edizione, quando dopo un netto 3-0 in casa contro il Liverpool, gli spagnoli si fanno rifilare quattro gol ad Anfield, in una gara pazzesca che resterà nella storia del calcio.

Infondo, alla luce di questi fatti, si può dire tranquillamente che il problema del Barcellona è mentale, se pensano di avere già la partita in mano, crollano totalmente.

Un buono psicologo potrebbe aiutare il club catalano, a tornare ai fasti di qualche anno fa.

Fonte Foto: calciomercato.com

Firma: Alessandro Nardi