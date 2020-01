Barça: avanti malgrado tutto

Analisi di questa prima parte di stagione, di una squadra che, nonostante i molteplici problemi è costretta sempre a vincere

Se ti chiami Barcellona, se indossi quella camiseta, se la tua storia è pregna di vittorie per te non esistono alibi.

Sei costretto a vincere sempre e comunque, è il peso della tua tradizione ad importelo.

Poco conta se per le prime cinque gare di campionato non hai potuto contare su Leo Messi, universalmente riconosciuto come il più forte del mondo, o se nell’ultima gara perdi un giocatore come Suarez, probabilmente fino alla fine della stagione.

Tu eres el Barça, tienes que ganar.

Anche quest’anno il Barcellona è lì, come sempre, pronto a vincere tutto, in primis la Champions League che è l’obiettivo di tutti i grandissimi club.

Proprio la massima competizione continentale, sta diventando una sorta di anatema per il club catalano, che non la vince dalla stagione 2014-2015 e che (sopratutto!) nelle tre stagioni successive, ha visto trionfare gli eterni rivali del Real Madrid.

Non solo, il sortilegio sembra ancor più profondo e beffardo: nella quattro edizioni successive i blaugrana si sono fermati tre volte hai quarti di finale uscendo in modi pazzeschi ogni volta.

Prima con l’Atletico Madrid, quando dopo aver vinto 2-1 all’andata viene sconfitta per 2-0 al ritorno, poi con la Juventus, sconfitta secca 3-0 a Torino e 0-0 al Camp Nou ed infine l’impresa della Roma, che si qualificò alle semifinale ribaltando il 4-1 dell’andata con un perentorio 3-0 all’Olimpico.

Lo scorso anno sembrava fatta, quarti di finale superati, 3-0 al Liverpool e poi arriva la più grande impresa degli ultimi anni.

Il Liverpool trova la partita della vita e rifila un 4-0 ad Anfield, il Barcellona torna ancora a casa.

Quest’anno ha superato con la solita autorità il primo turno, in un giorno per nulla facile, visto che c’erano il Borussia Dortmund e l’Inter.

Gli ottavi di finale hanno regalato a Messi e compagni un’altra gita in Italia, alle pendici del Vesuvio, contro un Napoli che sembra allo sbando, sarà importante capire chi verrà al posto di Suarez e come s’integrerà nella squadra.

In campionato la lotta è quella di sempre, che durerà per l’eternità, con il solito Real Madrid.

Quest’anno la Liga è ancora più interessante e spettacolare del solito, visto che le due superpotenze, sono appaiate a 43 punti.

Eppure, nonostante sulla carta siano le squadre più forti, qualche passo falso se lo sono concesso: il Barça ha già perso 3 volte, il Real solo 1, ma ha collezionato ben 7 pareggi.

Sembra quasi che queste due “multinazionali” potentissime, che fatturano centinaia di milioni di euro l’anno, mantengano nel loro inconscio una sorta di romanticismo cavalleresco, che le porta ad aspettarsi l’una con l’altra per vedere solo nello scontro diretto chi sia la più forte per questa stagione.

Per chi vince ci sarà la gloria, chi perde avrà fallito.

Fonte Foto: calcio fan page

Firma: Alessandro Nardi