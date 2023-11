Baratro Ajax: ultimo posto e crisi nera per i lancieri

Tempo di lettura 1 minuto

Ieri ennesima umiliazione in casa del PSV, a van’t Schip ora il compito di cambiare le cose

Erano sessant’anni circa che l’Ajax non partiva cosi male in campionato. La classifica dell’Eredivisie recita ultimo posto per i lancieri con soli 5 punti ottenuti in 8 partite. Nella giornata di domenica è arrivata anche la cocente sconfitta, la quinta consecutiva, contro il PSV primo, un 5-2 griffato anche da Lozano, autore di una tripletta. Risultato di ieri che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Maduro. Quest’ultimo ora lascerà ufficialmente la panchina a John van’t Schip, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato nel Genoa tra il ’92 e il ’96. Sarà lui l’allenatore fino al termine della stagione dopo l’esonero nei giorni scorsi di Steijn. Una situazione inedita per il club di Amsterdam abituato a dominare il torneo olandese o perlomeno a gravitare nelle prime posizioni di classifica. Staremo a vedere se le cose riusciranno a cambiare, i tifosi per il momento tremano.

Glauco Dusso