Barak e Lazovic stendono il Benevento: il Verona vince 3-1

I veneti portano a casa i tre punti contro i sanniti in un match molto divertente

Nel posticipo della sesta giornata di Serie A si affrontano al Bentegodi il Verona ed il Benevento con l’obiettivo di vincere per scalare la classifica.

La partita vede i padroni di casa iniziare meglio con alcune offensive che non producono tuttavia occasioni degne di nota. Il match però non tarda a decollare e si sblocca al minuto diciassette: Zaccagni serve Barak che conclude a rete superando Montipò per l’1-0. Il Benevento non ci sta e va vicino al pareggio tre volte in cinque minuti prima con Insigne e poi con Caprari che si vedono respingere i tentativi da un ottimo Silvestri. Ancora i sanniti poco prima dell’intervallo: iniziativa di Letizia e colpo di testa di Ionita di pochissimo a lato. All’intervallo è 1-0 per il Verona.

Nella ripresa il Benevento parte meglio e trova il gol del pareggio al minuto cinquantasette: Caprari serve Lapadula che conclude benissimo col destro e non lascia scampo a Silvestri. I gialloblu però reagiscono immediatamente e si riportano avanti nel punteggio cinque minuti più tardi, ancora con Barak: il nazionale ceco riceve da Dimarco e calcia con l’esterno battendo ancora Montipò. I padroni di casa legittimano il vantaggio e sfiorano il tris con Kalinic che colpisce la traversa di testa. Al minuto settantaquattro il Benevento resta in dieci uomini, l’arbitro estrae il rosso diretto per Caprari per proteste e questo mette il match in discesa per il Verona. Gli scaligeri approfittano della superiorità numerica e chiudono il match al minuto settantotto: ancora Dimarco scende sulla fascia e serve un gran pallone a Lazovic che di testa batte per la terza volta l’estremo difensore ospite. La partita termina dunque 3-1 in favore del Verona.

Ottimo successo per la compagine di Juric che sale a undici punti in classifica nel treno delle squadre di vertice. Sconfitta dolorosa invece per gli uomini di Inzaghi che disputano comunque una buona partita senza però ottenere punti.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti