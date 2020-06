Balotelli-Brescia, scontro infinito. E la Figc apre un’indagine

Lo strappo è ormai insanabile: dopo la lettera di licenziamento, Super Mario è passato al contrattacco mettendo in mora la società per il mancato stipendio di marzo e accusando il club di non aver effettuato i tamponi

E’ ormai guerra totale tra Balotelli e il Brescia. Lo scontro prevede quasi quotidianamente delle nuove accuse, da una parte e dall’altra, come se si fosse in un vero e proprio ring. Tanto che adesso la Figc ha deciso di aprire un’indagine.

Riepiloghiamo i fatti. Circa un mese fa, alla ripresa degli allenamenti, la società lombarda ha accusato Balotelli di disertare più volte le sedute, non credendo alle giustificazioni via social dell’ex pupillo di Roberto Mancini. Cellino così, fallita la mediazione per la risoluzione del contratto, ha deciso la settimana scorsa di mandare una lettera di licenziamento a Super Mario. Quest’ultimo però, dopo aver ancora confessato di avere problemi fisici con tanto di foto via Instagram, adesso ha deciso di passare al contrattacco con una doppia stoccata. E così prima è arrivata la denuncia del suo agente, Mino Raiola, secondo cui il Brescia non avrebbe fatto svolgere a Balotelli i tamponi anti-contagio. Non bastasse, l’ex attaccante del Liverpool ha anche messo in mora la società per il mancato pagamento dello stipendio di marzo. La Figc dal canto suo non è rimasta a guardare, aprendo ufficialmente un’indagine sul comportamento del Brescia in merito alle prevenzioni sanitarie, obbligatorie per tutti i tesserati per garantire la normale conclusione del campionato. “Affermazioni false e vergognose” è la difesa del club, che in una nota ha fatto chiarezza: “Abbiamo sempre rispettato le indicazioni del protocollo sanitario, chi ha pronunciato queste calunnie ne risponderà nelle sedi più opportune”. Uno scontro durissimo, che ricorda (per scomodare altri sport) quelli tra Tyson e Holyfield, Schumacher e Hakkinen, Federer e Nadal e via dicendo… La stretta di mano tuttavia, in questo caso, possiamo scordarcela. Appuntamento in tribunale.

Fonte foto: sportmediaset.it, goal.com

Francesco Carci