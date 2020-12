Ballardini IV: la storia si ripete, tra tragedia e farsa

Appunti sparsi su una gestione societaria con le fattezze del vero e proprio caso patologico

La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. (Karl Marx)

Figuriamoci la quarta. Ventun dicembre 2020, ore 15.44, Inizia il Ballardini IV. Alessandro Sticozzi della redazione non poteva dirla meglio: nemmeno nella Prima Repubblica e nei governi di Andreotti, a momenti, si arrivava a così tanti rimpasti.

Torna dunque, a furor di popolo, mister salvezza in corsa. Il tecnico ravennate non ha mai iniziato la stagione con i rossoblù, ma ogni volta che è stato chiamato ha portato a termine la sua missione: tenere il Grifone in serie A. Alla sua primissima in panchina è andata anche discretamente bene, decimo posto e parte sinistra della classifica migliorata solo dal sesto posto di un altro cavallo di ritorno: quello di Gian Piero Gasperini, terminato con la farsa della mancata licenza UEFA.

Rolando Maran non mangia il panettone al fotofinish, dunque: ma cosa non ha funzionato? Il tecnico trentino paga colpe non sue? I numeri sono chiari . Penultimo posto in coabitazione col Torino e sette miseri punti (media di 0.54 a partita, la penultima di sempre di tutti i tecnici del Genoa in A con Preziosi, dietro solo a Juric) frutto della straripante vittoria casalinga sul Crotone alla prima giornata, e qualche pareggio raccolto qua e là, tra cui l’ottima prova contro il Milan -con la vittoria sfiorata- e il pareggio nel derby di Ognissanti.

Già, il derby. Quello di Coppa Italia è stato un trionfo su tutta la linea, per quanto Ranieri e i suoi abbiano smesso di correre nel secondo tempo. Eppure, la seconda vittoria del 2020 nella stracittadina non ha salvato una squadra che, dati alla mano, non rende.

Nella classifica dei tiri in porta i rossoblù sono ultimi, persino sotto un altro rossoblù, quello del Crotone fanalino di coda.



Una squadra che, secondo la stessa filosofia di Maran, preferisce spezzare il gioco avversario, crearne del suo e arrivare in porta con tutta la palla. Gli arrivi di Shomurodov e soprattutto Scamacca hanno liberato il peso dell’attacco da un altro salvatore della patria rossoblù, Goran Pandev. Eppure, il Genoa è l’unica squadra sotto la soglia dei cento tiri in porta in tredici giornate.

Mentalmente poi la squadra crolla: la maggior parte dei gol subiti -sette- arriva nell’ultimo quarto d’ora.



Rimangono molti interrogativi: su tutti, la completa rinuncia all’utilizzo del pezzo da novanta Lasse Schöne. Che sì, giocava spesso fuori posizione anche prima dell’era Maran, ma che con il passaggio al modulo a 4 avrebbe potuto costituire un importante pezzo nello scacchiere, a maggior ragione per quella disperata ricerca di un incontrista per rompere il gioco avversario.

In generale, la rosa stessa, allestita da Daniele Faggiano, promette bene: Badelj, Zappacosta, Luca Pellegrini oltre ai promettentissimi Ghiglione e Rovella provenienti dal vivaio. Il ds del grifone, cacciato via a novembre dopo il derby di Coppa Italia vinto, è un altro caso di una gestione societaria che irrita non solo per la mancanza di risultati e non solo per la proverbiale svendita (non vendita, attenzione) dei migliori giocatori come una bulimia da discount per le grandi del nostro calcio al calciomercato di gennaio, ma piuttosto per una completa illogicità nelle scelte: famoso l’episodio in cui, poco prima di annunciare la cessione di Palacio all’Inter, Preziosi si lasciò scappare un “La Roma aveva fatto un’offerta superiore a quella dell’Inter di due milioni, ma tre ore prima avevo già stretto la mano a Moratti”. Si potrebbe continuare con Davide Nicola, altro beniamino della tifoseria, messo alla porta dopo una salvezza dai toni del torbido e comunque meritata e celebrata, e che comunque rimane a libro paga della società.



Tornando a Faggiano: verosimilmente, si potrebbe azzardare che il presidente mal sopportasse una personalità forte come quella dell’ex direttore sportivo del Parma: un caso che ricorda da vicino il doppio esonero di Gasperini, a sua volta un decisionista (che, a sua volta, i risultati a casa li portava, eccome).

La Gradinata Nord, inutile dirlo, sta celebrando il ritorno. Tra qualche mugugno (e come non potevano esserci), puntando soprattutto sul lato umano di un uomo messo puntualmente alla porta dopo aver salvato la squadra più antica d’Italia dall’onta della Serie B. Dimenticando tuttavia che la riconoscenza del calcio è la dote di cui – inevitabilmente per un mestiere ultraprecario come quello dell’allenatore- si fa volentieri a meno.

Restano sempre i numeri. Quattordici anni di serie A, altrettanti allenatori cambiati. Di nuovo, tre allenatori a libro paga a Villa Rostan. Si dice, al di qua del Bisagno, che per essere genoani ci vogliano coronarie di ferro, vista la propensione proverbiale a salvezze risicatissime (e non si fa riferimento solo alle ultime stagioni, in realtà). Dopo certe gare da autentica censura, oltre alle coronarie, sarebbe da aggiungere tanto, troppo pelo sullo stomaco.

Fonti Twitter, LegaSerieA, Pianeta Genoa, Novantesimo, Sky, Eurosport

Valerio Campagnoli