Ballardini, il mister Wolf di tarantiniana memoria

Con l’avvento del tecnico di Ravenna, il Genoa ha completamente cambiato marcia, passando dal penultimo posto della 13^ giornata al quattordicesimo di oggi

“Salve, sono il signor Ballardini, risolvo problemi“. Non me ne voglia il grande Tarantino, se storpio una delle frasi più emblematiche del suo meraviglioso repertorio cinematografico, per descrivere il lavoro eccezionale di Davide Ballardini alla guida del Genoa. Arrivato, come il noto signor Wolf di Pulp Fiction, l’allenatore di Ravenna ha avuto la grandissima capacità di risolvere l’annosa situazione presente all’interno del club del presidente Preziosi, penultimo a sette punti, dopo 13 giornate di campionato.

Rimessa la chiesa Genoa al centro del villaggio, cambiando modulo dal 4-3-2-1 di Maran ad un più collaudato 3-5-2 e risistemando il reparto difensivo rossoblù, con l’azzeccata scelta di collocare uno dai piedi buoni davanti Perin, come Radovanovic, il Grifone ha cambiato completamente marcia. Nelle ultime sette partite, Ballardini ha fatto addirittura gli stessi punti di Conte all’Inter (14), sfiorando il podio, grazie alle quattro vittorie e ai due pareggi ottenuti. La classifica, adesso, dice tutt’altra cosa: 21 punti, a +6 dalla zona retrocessione.

Oltre ai quattro clean sheet consecutivi messi a referto (non accadeva dalla precedente esperienza dello stesso Ballardini in rossoblù), il grande merito di Ballardini è stato anche quello di far rinascere Mattia Destro. Quel clamoroso errore sotto porta in Spal-Bologna del 3 marzo 2018 (con tanta di vaffa da parte dei tanti fantallenatori che lo avevano acquistato al fantacalcio), è solo ormai un brutto ricordo per l’attaccante marchigiano. Con la cura del signor Wolf, alias Ballardini, l’ex stellina del vivaio interista ha collezionato sei gol nelle ultime sette partite, meglio addirittura di gente come Ronaldo e Lukaku.

Che dire di più, chapeau mister Wolf… Ehm scusi, Ballardini.

Fonte foto: Eurosport; Genoa CFC; Calciomercato.com

Sandro Caramazza