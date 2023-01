Bale lascia il calcio, Lloris la Nazionale Francese

Nelle ultime ore, due grandi calciatori hanno preso due importanti decisioni per la propria carriera. Netta quella dell’ormai ex stella del calcio gallese

Gareth Bale ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A 33 anni, la storica ala gallese ha appeso le scarpette al chiodo. Bale ha vinto praticamente tutto e da protagonista con la maglia del Real Madrid: 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Uefa. Due delle Champions vinte dal Real Madrid sono state firmate proprio dal velocista di Cardiff: la leggendaria Decima a Lisbona nel 2014 segnando la rete del momentaneo 2-1 contro l’Atletico (match poi finito dopo i supplementari 4-1) e soprattutto quella del 2018 con una rovesciata straordinaria a battere Karius nella finalissima di Kiev contro il Liverpool (risultato finale 3-1). In carriera ha anche vestito le maglie di Southampton (agli albori), Tottenham (prima tra il 2007 e il 2013 e poi nel 2020-21) e infine Los Angeles FC.

Addio alla Nazionale Francese invece per Hugo Lloris. Il portiere ha chiuso la propria storica avventura con la Francia al termine del Mondiale in Qatar. Con i galletti si è laureato prima campione del Mondo nel 2018 e poi vice proprio nell’ultima edizione. Lloris è entrato di diritto nella storia del calcio transalpino totalizzando ben 145 presenze con la maglia del proprio paese (record). Non solo, l’ormai ex capitano della Francia con la presenza in finale contro l’Argentina è diventato il portiere con più gettoni nella storia dei Mondiali, 20. In più, con i suoi 35 anni e 357 giorni è stato il secondo più anziano a vestire la fascia da capitano in una finale della Coppa del Mondo, dietro solo a Dino Zoff nel 1982.

Sandro Caramazza