Bakayoko verso la Turchia, raggiungerà Montella

Il centrocampista del Milan ma di proprietà del Chelsea è pronto ad accasarsi all’Adana Demirspor, squadra allenata dal tecnico italiano

Tiemoué Bakayoko è pronto a lasciare il Milan. Il centrocampista francese ad ore passerà all’Adana Demirspor, in Turchia. Raggiunto un accordo con la squadra allenata da Vincenzo Montella, ex tecnico peraltro dei rossoneri. Per Bakayoko 3,5 milioni di euro a stagione, da capire la durata del contratto. Sia Milan che Chelsea hanno dato l’OK al trasferimento, con il Diavolo che presto risolverà i termini del prestito con il Chelsea. Bakayoko, infatti, è di proprietà dei Blues nonostante il periodo passato in maglia Milan. In questa stagione ha totalizzato la bellezza di zero presenze.

Sandro Caramazza