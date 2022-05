Austria e Manchester United: la doppia vita di Ralf Rangnick

Nel weekend c’è stata l’ufficialità, l’attuale allenatore dei red devils sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale austriaca, continuerà però il suo lavoro di collaborazione con la società inglese

Di certo a Ralf Rangnick non mancheranno gli impegni. Allenatore ad interim oggi, consulente del Manchester United con ten Hag in panchina il prossimo anno. Nei giorni scorsi, invece, è stato ufficializzato come nuovo commissario tecnico dell’Austria. Dopo una carriera tra scrivania e panchina soprattutto in Germania, quindi, l’allenatore tedesco va oltre i confini e guiderà la nazionale austriaca verso l’Europeo del 2024. Rimarrà, però, all’interno della dirigenza dello United per seguire la ricostruzione della squadra visti i risultati poco lusinghieri delle ultime stagioni compresa quella attuale. Ormai praticamente impossibile la qualificazione in Champions, si punterà perlomeno all’Europa League. Stasera il monday night contro il Brentford all’Old Trafford.

Glauco Dusso