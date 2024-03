Aurelio De Laurentiis fissa il premio in caso di qualificazione al Mondiale per Club 2025 del Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

10 Milioni di euro alla squadra in caso di approdo al torneo in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti

La sola qualificazione garantirebbe al club un introito di 50 milioni e De Laurentiis vuole dare un ulteriore stimolo alla squadra per fare bene nell’attuale Champions, a cominciare da domani sera nel ritorno contro il Barcellona. La possibilità di raggiungere la qualificazione al Mondiale per Club 2025 passa attraverso i risultati che si ottengono in Champions League e come primo passo è necessario superare questo turno. Successivamente serviranno però anche i punti dei quarti di finale per tentare il sorpasso alla Juventus che è tuttora davanti nel ranking. Dieci milioni di motivi in più per cercare di partecipare al torneo in programma il prossimo anno e che vedrà affrontarsi le migliori 32 squadre del mondo. L’Inter, già qualificata, resta in attesa di conoscere la seconda italiana che la accompagnerà negli USA.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Luigi A. Cerbara